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لبنان

توقيف شخصين لتشكيلهما عصابة نشل وسرقة

Lebanon 24
27-12-2022 | 10:45
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صدر عن قيادة الجيش -  مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 27/12/2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة إهمج - جبيل المواطن (م.ن.) والسوري (م.ع.) لتشكيلهما عصابة نشل وسرقة، وإقدامهما على سرقة عدة منازل في البلدة المذكورة. كما راقبا عدداً من المنازل ومعارض السيارات في منطقة انطلياس بهدف سرقتها لاحقاً، إضافةً إلى انتحال صفة عسكرية لنشل عسكري في الجيش بقوة السلاح، وقيادة سيارة من دون أوراق قانونية.
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بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص". 
المصدر: الوكالة الوطنية
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