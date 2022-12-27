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لبنان

شكوى ضدّ قناة "الجديد"

Lebanon 24
27-12-2022 | 10:29
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تقدّم المحامي علاء علي الدبس والمحامي حسين نور الدين والمحامي أحمد محمد قاطبي والمحامية فاتن فحص والمحامي قاسم قديح والمحامية المتدرجة غدير حيدر والمحامية المتدرجة شروق حلاوة والمحامية المتدرجة أمنة بدران ولما ضيا والمجان محمد ابو حمدان بشكوى مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي أمام النيابة العامة الاستئنافية في النبطية ضدّ شركة "الجديد" الممثلة برئيس مجلس الإدارة المدير العام تحسين خياط، ومديرة البرامج السياسية مريم البسام، ومقدمة برنامج " فشة خلق" داليا أحمد، والممثلة جوانا كركي على خلفية حلقة برنامج "فشة خلق" الأخيرة، بجرم الذم والقدح وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية.
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