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لبنان

هكذا سيكون الطقس ليلة رأس السنة.. اليكم ما كشفه الاب ايلي خنيصر

Lebanon 24
27-12-2022 | 10:50
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نشر الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن، تقريراً حول الطقس المتوقع خلال الايام المقبلة وطقس ليلة رأس السنة، وجاء في تقريره عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك":
 
"يسيطر المرتفع شبه مداري على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط خلال الايام المقبلة، فيكون الطقس في لبنان مشمس الى غائم وتستقر درجات الحرارة بين 18 ساحلاً خلال النهار و 12 ليلاً، وحتى الساعة، يبدو ان وضع ليلة رأس السنة سيكون الطقس مشمساً نهاراً وصافياً بارداً خلال الليل. هذا وتتوجه رياح شمالية باردة من تركيا نحو شرق مصر والبحر الاحمر، سوف تتصادم، وسط البحر الاحمر، مع رياح جنوبية رطبة قادمة من بحر العرب، ما سيؤدي الى تشكل منخفض جوي عالي الفعالية فوق جدة ومكة المكرمة والطائف، ويتمدد نحو الرياض، فتكون هذه المدن تحت قوة الامطار الطوفانية التي قد ينتج عنها سيولاً مدمرة وفيضانات وغرق الشوارع والسيارات والمنازل بسبب الهطولات الغزيرة المرتقب ان تضرب مع الصواعق وحبات البرد. 
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لا يبدو وضع هذه المدن بحالة جيدة، فتصادم الرياح الشمالية الباردة بالجنوبية الدافئة الرطبة قد يشكل خطراً من الدرجة العالية في جدة ومكة المكرمة وصولاً الى الرياض بين الجمعة ظهراً ومساء الاحد.
طقس يوم الاربعاء مشمس يتحول الى غائم جزئياً
طقس يوم الخميس غائم مع استقرار بدرجات الحرارة
الحرارة على الساحل: 19 نهاراً و 12 ليلاً  
في البقاع: 14 نهاراً و 02 ليلا" (رصد: لبنان 24)
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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