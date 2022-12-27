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لبنان

خطوة بارزة الشهر المقبل.. ما جديد "التحقيقات" مع رياض سلامة؟

Lebanon 24
27-12-2022 | 11:24
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يزور محققون أوروبيون لبنان الشهر المقبل في إطار تحقيقات يجرونها حول ثروة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وفق ما قال مسؤول قضائي لوكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء.

وقال المسؤول القضائي اللبناني، طالباً عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول الحديث للاعلام، إن "وفوداً تضمّ مدعين عامين وقضاة تحقيق ومدعين عامين ماليين من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا (...) ستصل إلى بيروت تباعاً بين 9 و20 كانون الثاني".
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وبحسب "فرانس برس"، فإن تلك الزيارة تهدفُ إلى استكمال تحقيقات عالقة في قضايا مالية مرتبطة بسلامة، في حين ذكر المسؤول أنّ "السلطات المعنية في الدول الثلاث أبلغت النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات أنها تنوي التحقيق مع سلامة ومسؤولين في مصرف لبنان ومدراء مصارف تجارية".

وأشار المسؤول إلى أن "الوفود القضائية لم تطلب مساعدة القضاء اللبناني بل جلّ ما فعلوه هو إخطار لبنان بمواعيد وصول الوفود وتاريخ الاستجوابات التي سيجرونها، وأسماء الذين سيخضعون للتحقيق"، وبينهم سلامة.

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