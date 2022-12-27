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لبنان

"القوات" تستنكر الاعتداء على "الجديد": لتوقيف الفاعلين

Lebanon 24
27-12-2022 | 12:02
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استنكرت الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية"، في بيان، "الاعتداء الذي تعرضت له محطة "الجديد" من خلال إلقاء قنبلة مولوتوف على مبنى المحطة.
 
واعتبرت الدائرة الإعلامية أن "هذا الاعتداء الذي يؤكد مجدداً خطورة استمرار بعضهم في توسل العنف رداً على ما اعتبروه إساءة، بدلاً من اللجوء إلى القضاء الذي يشكل وحده المرجع المختص في تحديد المسؤوليات ومحاسبة مَن يجب أن يحاسب".
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وطالبت "الأجهزة المعنية بتوقيف الفاعلين قطعا للطريق أمام استخدام وسائل عنفية لترهيب الوسائل الإعلامية وغير الإعلامية، وتعويد الجميع بأن الموقف يُرَدُ عليه بموقف، والإساءة يُرَدُ عليها بشكوى أمام القضاء المختص، لأن المطلوب قيام دولة المؤسسات، لا الاستمرار باللا دولة".

 
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