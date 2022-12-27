العناية الإلهية تنقذ حياً في صيدا من كارثة.. ماذا جرى؟ (فيديو)

سقطت أجزاءٌ من شرفة منزل كائنٍ ضمن مبنى قريبٍ من مستشفى حمود - صيدا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.

وحالت العناية الإلهية دون وقوع كارثة في صفوف المارة تحت المبنى، وقد اقتصرت الأضرار على الماديّات.