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لبنان

العناية الإلهية تنقذ حياً في صيدا من كارثة.. ماذا جرى؟ (فيديو)

Lebanon 24
27-12-2022 | 12:12
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سقطت أجزاءٌ من شرفة منزل كائنٍ ضمن مبنى قريبٍ من مستشفى حمود - صيدا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.
 
وحالت العناية الإلهية دون وقوع كارثة في صفوف المارة تحت المبنى، وقد اقتصرت الأضرار على الماديّات.
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