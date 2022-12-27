وزير الزراعة عرض مع ابو فاعور ملفات تنموية وزراعية لمنطقة البقاع الغربي

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن في مكتبه، عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور، وعرض معه شؤوناً عامة، بالاضافة الى ملفات تنموية وزراعية ترتبط بمنطقة البقاع الغربي، بالإضافة إلى إمكانية تنمية وتطوير قدرات المزارعين في المنطقة عبر خطة الإرشاد الزراعي التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المنظمات الدولية و الجهات المانحة.

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