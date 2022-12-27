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لبنان

ميقاتي اتصل بقناة "الجديد" مستنكراً الاعتداء عليها

Lebanon 24
27-12-2022 | 13:20
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أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالات بادارة قناة "الجديد" مبدياً استنكاره الاعتداء على القناة.
وأعلن ميقاتي أنه أجرى اتصالات بوزير الداخلية بسام المولوي لحفظ الامن واتخاذ التدابير الامنية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.
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