دولار السوق الموازية ينخفض من جديد.. على أي تسعيرة أقفل؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 43700 و43900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 44200 و44500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.