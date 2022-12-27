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لبنان

مأساة في مستيتا - جبيل.. حادثة مروّعة تقتلُ مواطناً! (صور)

Lebanon 24
27-12-2022 | 13:41
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شهدت بلدة مستيتا - جبيل مأساةً، اليوم الثلاثاء، تمثلت بوفاة المواطن طلال طالب إثر تدهور شاحنته في المنطقة.
 
وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تُوثق الحادثة التي أدّت إلى وفاة طالب.
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