مأساة في مستيتا - جبيل.. حادثة مروّعة تقتلُ مواطناً! (صور)

شهدت بلدة مستيتا - جبيل مأساةً، اليوم الثلاثاء، تمثلت بوفاة المواطن طلال طالب إثر تدهور شاحنته في المنطقة.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تُوثق الحادثة التي أدّت إلى وفاة طالب.