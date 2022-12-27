أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل "74 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1222314، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".



وفي تقرير عن حالات الكوليرا، أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي إصابة جديدة، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

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