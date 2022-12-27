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لبنان

ارتفاعٌ كبير اليوم بأسعار بطاقات التشريج.. هكذا أصبحت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-12-2022 | 14:36
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مع ارتفاع سعر دولار "صيرفة" من 31200 ليرة إلى 38000، اليوم الثلاثاء، بموجب تعميم صادرٍ عن مصرف لبنان، بادرت شركتا الإتصالات "ألفا" و "تاتش" تلقائياً إلى رفع أسعار بطاقات التشريج الخاصة بها. 
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فعلى سبيل المثال، فإنّ بطاقة تشريج 3.03 دولارات التي كان سعرها في الشركة، أمس الإثنين 94 ألف ليرة لبنانية، أصبحت اليوم بعد رفع "صيرفة" بـ115 ألف ليرة لبنانية. أما في المتاجر، فإن سعر هذه البطاقة بات بـ150 ألف ليرة لبنانية بعدما كان بـ110 آلاف ليرة تقريباً.
أمّا بطاقة تشريج 22.73 دولاراً فكان سعرها في الشركة، الإثنين، بـ787 ألف ليرة لبنانية. أمّا اليوم، فإنّ سعر تلك البطاقة بات بـ960 ألف ليرة لبنانية، علماً أنه في بعض المتاجر باتت تُباع بمليون و 20 ألف ليرة لبنانية حالياً.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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