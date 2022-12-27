بتهمة إثارة النعرات المذهبية.. "الشيعي الأعلى" يتقدّم بدعوى ضدّ "الجديد"

تقدّم المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، اليوم الثلاثاء، بشكوى لدى النيابة العامة التمييزية بوجه شركة "تلفزيون الجديد" وعدد من العاملين فيها موضوعها الجرائم التالية: اثارة النعرات المذهبية والعنصرية ، تحقير احدى الشعائر الدينية والإزدراء بها، التعرض للآداب العامة والأخلاق العامة، القدح والذم.

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