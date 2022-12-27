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لبنان

بتهمة إثارة النعرات المذهبية.. "الشيعي الأعلى" يتقدّم بدعوى ضدّ "الجديد"

Lebanon 24
27-12-2022 | 15:43
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تقدّم المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، اليوم الثلاثاء، بشكوى لدى النيابة العامة التمييزية بوجه شركة "تلفزيون الجديد" وعدد من العاملين فيها موضوعها الجرائم التالية: اثارة النعرات المذهبية والعنصرية ، تحقير احدى الشعائر الدينية والإزدراء بها، التعرض للآداب العامة والأخلاق العامة، القدح والذم.
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