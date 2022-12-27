نائبة تكشف عن "حزن" شديد وترفع الصوت.. ما القصّة؟

غرّدت النائبة نجاة عون صليبا عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "حزين جداً واقع اهلنا في الجبل كما في كل لبنان، هذا ما لمسته خلال جولتي الميلادية على عدد من قرى وبلدات الشوف! من الضروري ان نرفع الصوت لنقول ان الاهالي بحاجة لكهرباء وماء لتمكينهم من العيش بكرامة، المطلوب ليس مساعدات، انما ان تقوم الدولة بواجباتها!".

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