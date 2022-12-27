دقّقت جهات بارزة في مضمون البيان الأول لحاكم مصرف لبنان، لجهة الإشارة، وهي الأولى من نوعها، إلى تهريب الدولار خارج لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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