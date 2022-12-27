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لبنان
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Lebanon 24
27-12-2022
|
17:14
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دقّقت جهات بارزة في مضمون البيان الأول لحاكم مصرف لبنان، لجهة الإشارة، وهي الأولى من نوعها، إلى تهريب الدولار خارج لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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