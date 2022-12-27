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لبنان

إشكال العاقبية امتدّ لأكثر من ساعة قبل الصدام

Lebanon 24
27-12-2022 | 17:23
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تتحدّث مصادر قريبة من التحقيقات حول حادث العاقبية، عن أن الإشكال امتد لأكثر من ساعة قبل وقوع الصدام المسلح، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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