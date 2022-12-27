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رأى عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني أنه "وبالرغم من انتهاء مرحلة العونية السياسية البائدة، الا ان النائب جبران باسيل، لم يستوعب بعد ان خروج عمه الرئيس السابق ميشال عون من القصر الرئاسي، اخرجه من دائرة القرار، وجرده من مصادر النفوذ والهيمنة والتسلط، وما عاد بالتالي نظرا لماضيه السوداوي في الحكم، يملك مصداقية تجيز للآخرين حتى الاستماع لمضمون اقتراحاته ومبادراته حول الاستحقاق الرئاسي".ولفت في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية الى أن "جلّ ما أراده باسيل في خلفية زياراته الخارجية ولقاءاته الداخلية، وما يريده من مبادرته المرتقبة مطلع العام الجديد، إخراج خصومه سليمان فرنجية وميشال معوض وقائد الجيش جوزاف عون من السباق الرئاسي، على أمل ان تمكنه مبادراته واقتراحاته، من صنع رئيس تحت مسمى توافقي، بما يعيد انتاج دوره التعطيلي في حكومة العهد العتيد"، مؤكدا ان "لبنان ما عاد يحتمل مآسي وويلات صناعة عونية، وأطماع باسيلية أغرقت اللبنانيين في اتون ما بعد جهنم". (الأنباء الكويتية)