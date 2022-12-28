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لبنان

"مواطنون ومواطنات": استقالات واعتراضات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-12-2022 | 01:30
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في الساعات الماضية شهدت حركة "مواطنون ومواطنات في دولة" التي يرأسها الوزير السابق شربل نحاس سلسلة استقالات من بين اعضائها ومرشحيها السابقين للانتخابات النيابية.
وبحسب مصادر مطلعة "فإن الاستقالات اتت على خلفية قيام نحاس بتعديل النظام الداخلي للحركة ما يتيح له الترشح لولاية ثانية ،وهذا ما رفضه عدد كبير من الحزبيين".
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وتقول المصادر "ان موجة الاستقالات ستستمر في المرحلة المقبلة بسبب وجود امتعاض حقيقي من خطوة نحاس".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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