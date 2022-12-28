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لبنان

تجدد الخلافات في صفوف المعارضة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-12-2022 | 01:45
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مجددا ظهرت الخلافات خلال النقاشات التي بدأتها بعض كتل وقوى المعارضة حول كيفية ادارة المرحلة المقبلة وتحديدا الاستحقاق الرئاسي في ظل رغبة مشتركة بالاتفاق على اسم واحد.
وبحسب مصادر مطلعة فإن الخلافات تتركز حول الاسم المراد الاتفاق عليه، وتحديدا بين بعض نواب التغيير وبعض الكتل الاخرى.
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وتعتبر المصادر ان الاتفاق على مرشح واحد قد يقلب الموازين داخل المجلس النيابي، لكن حتى اللحظة لا يزال الاتفاق بعيداً في ظل الرغبة الضمنية لبعض الكتل بترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص "لبنان 24"

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