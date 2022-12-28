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لبنان

ما هي الطرقات المقطوعة بالثلوج؟

Lebanon 24
28-12-2022 | 02:04
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افادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، هي:

عيناتا الارز 

كفردبيان حدث بعلبك

أفقا العاقورة
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غرفة التحكم المروري

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