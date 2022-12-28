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لبنان
ما هي الطرقات المقطوعة بالثلوج؟
Lebanon 24
28-12-2022
|
02:04
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افادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، هي:
عيناتا الارز
كفردبيان حدث بعلبك
أفقا العاقورة
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غرفة التحكم المروري
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