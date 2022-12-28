أسعار المحروقات الى انخفاض؟

أكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا أن "أسعار المحروقات ستشهد انخفاضاً كبيراً اليوم، بعد تراجع سعر صرف الدولار".





وفي حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام"، تمنى ابو شقرا للبنانيين اعياداً مجيدة، وان "يعم الاستقرار والامان في البلد"، آملا في ان "يستمر انخفاض سعر صرف الدولار الذي ينعكس على الاسعار ويخفف الاعباء عن المواطنين في هذه الظروف الصعبة". (الوكالة الوطنية)

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