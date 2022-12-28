"جردة العام".. 13 حدثاً بارزاً في لبنان سنة 2022

لم يكُن العام 2022 عادياً في لبنان، بل حمل معه سلسلة من الأحداث التي أثرت على مسار الواقع فيه، وجعلتهُ ينتظرُ أمل الانفراجات على الأصعدة المختلفة، سواء السياسية أو الاقتصادية.
وفي ما يلي قائمة بأبرز الأحداث التي شهدها لبنان خلال العام 2022:
1- تعليق الرئيس سعد الحريري عمله السياسي
يوم 24 كانون الثاني 2022، أعلن الرئيس سعد الحريري تعليق عمله السياسي، كما دعا حزبه "تيار المستقبل" إلى القيام بالخطوة نفسها.
وعملياً، فإن تلك الخطوة أثرت بشكل كبيرٍ على مسار الحياة السياسية اللبنانية، إذ أرست حالة من التخبّط على الصعيد السياسي لاسيما أنها جاءت في ذورة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد.
2- هجرة "قوارب الموت"
في نيسان من العام 2022، شهد لبنان نكسة كبيرة على صعيد الهجرة غير الشرعية، إذ لقي العديد من الأشخاص مصرعهم خلال محاولتهم مغادرة لبنان عبر البحر.
والمأساة التي حصلت في نيسان الماضي ليست الوحيدة، بل تكرّرت وتحديداً في شمال لبنان. وبشكل أو بآخر، فإن ما جرى كان كفيلاً بشدّ أنظار الرأي العام اللبناني ووسائل الإعلام العالمية على المعاناة التي دفعت المهاجرين للسفر عبر البحر وسطَ مخاطر كبيرة.
3- إنتخابات أيار 2022
في الـ15 من أيار الماضي، ورغم الكثير من الصعوبات، تمكنت الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من إنجاز الإستحقاق النيابي، متمكنة من كسرِ المخاوف التي أحاطت ذاك الاستحقاق الذي مرّ بسلام في مختلف المناطق اللبنانية.
وأرسى ذلك الاستحقاق موازين قوى جديدة أبرزها كتلة نواب "التغيير" التي لم يستمر صمودها طويلاً بسبب التفكك الذي أصابها. أما الامر الاهم فهو أن الانتخابات النيابية التي جرت لم تُسفر عن إرساء أيّ أكثرية نيابية واضحة.
4- تعميم من مصرف لبنان يسمح بشراء الدولارات عبر "صيرفة"
بناءً على التعميم 161 ومفاعيله، وعلى البنود رقم 75 و83 من قانون النقد والتسليف، توجّه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم 27 أيار الماضي إلى حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات ويريدون تحويلها إلى الدولار، طالباً منهم "التقدّم بهذه الطلبات الى المصارف اللبنانية، وذلك على سعر منصّة صيرفة.
5- تبدل تعرفة الاتصالات
في الأول من تموز عام 2022، بدأت تعرفة جديدة على صعيد الاتصالات وخدمات الإنترنت في لبنان. وعملياً، فقد جرى تحرير تلك التعرفة من دولار الـ1500 ليرة لبنانية وجرى ربطها بسعر الدولار على منصة "صيرفة" التابعة لمصرف لبنان.
6- منتخب لبنان لكرة السلة يُحقق إنجازاً مهماً
في إنجاز رياضي بارز، احتل منتخب لبنان لكرة السلة المركز الثاني في منافسات كأس آسيا، حيث خسر اللقب بسيناريو درامي أمام أستراليا في المباراة النهائية التي أقيمت في إندونيسيا بتاريخ 24 تموز الماضي، بنتيجة (75-73).
7- موجة اقتحامات المصارف
في آب 2022، بدأت موجة اقتحامات المصارف والتي بدأها المودع بسام الشيخ حسين بدخوله مع سلاحه إلى مصرف "فيدرال بنك" في الحمرا. وبعد ذلك، توالت الاقتحامات وكان أبرزها اقتحام المودعة سالي حافظ لفرع "بلوم بنك" في السوديكو في أيلول 2022، لتتوالى بعد ذلك تلك العمليات في أكثر من مكان وعلى مدى فترات متقطعة.
8- فوز فرقة "مياس" بلقب "America's Got Talent"
نالت فرقة مياس اللبنانية لقب الفوز في الموسم الـ16 من برنامج "America’s Got Talent" للمشاهير، بعد أن تمكنت من إبهار المشاهدين بعروض ساحرة.
وتنافست "مياس" في نهائيات المسابقة مع 10 فرق، بعضها أميركي والأخرى عالمية.
9- بدء جلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية
يوم 29 أيلول الماضي، عقد مجلس النواب أولى جلساته لانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، وسط انقسامات سياسية حادّة.
ومنذ ذلك الحين، توالت الجلسات العديدة لانتخاب الرئيس، إلا أن مجلس النواب لم يُفلح في ذلك وسط عدم إتمام مبادرات الحوار التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري.
11- إنتهاء عهد رئيس الجمهورية ميشال عون
في 30 تشرين الأول من العام 2022، غادر رئيس الجمهوريّة السابق ميشال عون القصر الجمهوري وذلك عقب انتهاء ولايته الرئاسية التي دامت لـ6 سنوات.
وجاءت مُغادرة عون للقصر بعد حديثٍ مطوّل عن أنَّ الرئيس السابق قد لا يترك قصر بعبدا، إلا أنّ المغادرة حصلت وسط حشود شعبية من "التيار الوطني الحر".
12- أزمة "سياسية" بين التيار الوطني الحر و "حزب الله"
في كانون الأول 2022، اندلعت أزمة سياسية بين "التيار الوطني الحر" و "حزب الله" عقب مشارك وزراء الأخير في جلسة حكومية اعترض "الوطني الحر" على عقدها. وحتى الآن، فإن آثار تلك الأزمة ما زالت مستمرة، ولم تنتهِ فصولها بعد.
13- لقاء بين ميقاتي وبن سلمان
وفي تطورٍ سياسي بارز خلال شهر كانون الأول 2022، التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بولي العهد السعودي السعودي محمد بن سلمان في قصر عرقة بالرياض، وعقد معه لقاء ثُنائياً.
وحمل هذا اللقاء إشارات مهمة جداً تؤكّد أنّ المملكة مهتمة جداً بالملف اللبناني ولن تتركه، في حين أنَّ ما جرى كان كفيلاً لتثبيت أن لبنان متمسك بوجوده ضمن الحضن العربيّ الذي لن ينسلخ عنه أبداً.