"جردة العام".. 13 حدثاً بارزاً في لبنان سنة 2022

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لم يكُن العام 2022 عادياً في لبنان، بل حمل معه سلسلة من الأحداث التي أثرت على مسار الواقع فيه، وجعلتهُ ينتظرُ أمل الانفراجات على الأصعدة المختلفة، سواء السياسية أو الاقتصادية.وفي ما يلي قائمة بأبرز الأحداث التي شهدها لبنان خلال العام 2022:يوم 24 كانون الثاني 2022، أعلن الرئيس سعد الحريري تعليق عمله السياسي، كما دعا حزبه "تيار المستقبل" إلى القيام بالخطوة نفسها.وعملياً، فإن تلك الخطوة أثرت بشكل كبيرٍ على مسار الحياة السياسية اللبنانية، إذ أرست حالة من التخبّط على الصعيد السياسي لاسيما أنها جاءت في ذورة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد.في نيسان من العام 2022، شهد لبنان نكسة كبيرة على صعيد الهجرة غير الشرعية، إذ لقي العديد من الأشخاص مصرعهم خلال محاولتهم مغادرة لبنان عبر البحر.والمأساة التي حصلت في نيسان الماضي ليست الوحيدة، بل تكرّرت وتحديداً في شمال لبنان. وبشكل أو بآخر، فإن ما جرى كان كفيلاً بشدّ أنظار الرأي العام اللبناني ووسائل الإعلام العالمية على المعاناة التي دفعت المهاجرين للسفر عبر البحر وسطَ مخاطر كبيرة.في الـ15 من أيار الماضي، ورغم الكثير من الصعوبات، تمكنت الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من إنجاز الإستحقاق النيابي، متمكنة من كسرِ المخاوف التي أحاطت ذاك الاستحقاق الذي مرّ بسلام في مختلف المناطق اللبنانية.وأرسى ذلك الاستحقاق موازين قوى جديدة أبرزها كتلة نواب "التغيير" التي لم يستمر صمودها طويلاً بسبب التفكك الذي أصابها. أما الامر الاهم فهو أن الانتخابات النيابية التي جرت لم تُسفر عن إرساء أيّ أكثرية نيابية واضحة.بناءً على التعميم 161 ومفاعيله، وعلى البنود رقم 75 و83 من قانون النقد والتسليف، توجّه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم 27 أيار الماضي إلى حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات ويريدون تحويلها إلى الدولار، طالباً منهم "التقدّم بهذه الطلبات الى المصارف اللبنانية، وذلك على سعر منصّة صيرفة.في الأول من تموز عام 2022، بدأت تعرفة جديدة على صعيد الاتصالات وخدمات الإنترنت في لبنان. وعملياً، فقد جرى تحرير تلك التعرفة من دولار الـ1500 ليرة لبنانية وجرى ربطها بسعر الدولار على منصة "صيرفة" التابعة لمصرف لبنان.في إنجاز رياضي بارز، احتل منتخب لبنان لكرة السلة المركز الثاني في منافسات كأس آسيا، حيث خسر اللقب بسيناريو درامي أمام أستراليا في المباراة النهائية التي أقيمت في إندونيسيا بتاريخ 24 تموز الماضي، بنتيجة (75-73).في آب 2022، بدأت موجة اقتحامات المصارف والتي بدأها المودع بسام الشيخ حسين بدخوله مع سلاحه إلى مصرف "فيدرال بنك" في الحمرا. وبعد ذلك، توالت الاقتحامات وكان أبرزها اقتحام المودعة سالي حافظ لفرع "بلوم بنك" في السوديكو في أيلول 2022، لتتوالى بعد ذلك تلك العمليات في أكثر من مكان وعلى مدى فترات متقطعة.نالت فرقة مياس اللبنانية لقب الفوز في الموسم الـ16 من برنامج "America’s Got Talent" للمشاهير، بعد أن تمكنت من إبهار المشاهدين بعروض ساحرة.وتنافست "مياس" في نهائيات المسابقة مع 10 فرق، بعضها أميركي والأخرى عالمية.يوم 29 أيلول الماضي، عقد مجلس النواب أولى جلساته لانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، وسط انقسامات سياسية حادّة.ومنذ ذلك الحين، توالت الجلسات العديدة لانتخاب الرئيس، إلا أن مجلس النواب لم يُفلح في ذلك وسط عدم إتمام مبادرات الحوار التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري.