مطر: كل التضامن مع تلفزيون "الجديد"

غرد النائب ايهاب مطر عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "كل التضامن مع تلفزيون "الجديد" ولا مبرر لأي اعتداء على اي مؤسسة اعلامية مهما كانت الأسباب".

وأضاف: "المطلوب الابتعاد عن النعرات الطائفية، والقضاء هو المرجع المختص لأي نزاع".