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لبنان

مطر: كل التضامن مع تلفزيون "الجديد"

Lebanon 24
28-12-2022 | 02:43
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 غرد النائب ايهاب مطر عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "كل التضامن مع تلفزيون "الجديد" ولا مبرر لأي اعتداء على اي مؤسسة اعلامية مهما كانت الأسباب".
 
 
وأضاف: "المطلوب الابتعاد عن النعرات الطائفية، والقضاء هو المرجع المختص لأي نزاع".
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ايهاب مطر

تلفزيون الجديد

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