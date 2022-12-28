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لبنان

بعد قنبلة المولوتوف .. اعتداء جديد على مبنى قناة "الجديد"

Lebanon 24
28-12-2022 | 03:40
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بعد قنبلةِ المولوتوف على "الجديد" فجر الثلاثاء, أطلق مجهولون قرابة الواحدة بعد منتصف الليل الرصاصَ باتجاه قناة الجديد وقد سُمع دوي الرصاص الذي أُطلق من محيط المبنى في ارجاء المنطقة وفتحت القوى الامنية تحقيقا بالاعتداء الثاني على القناة في غضون يومين، وهي تقوم بمسح شامل لمبنى الجديد والمباني المجاورة بحثا عن آثار الرصاص.
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