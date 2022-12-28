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لبنان

في طرابلس... خلال قيامة بأعمال الصيانة تعرض للسقوط وفارق الحياة

Lebanon 24
28-12-2022 | 04:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرّض  المواطن "ع.ب" (٣٧ عاماً) لحادثة سقوط اثناء قيامه بأعمال صيانة احد الاسقف الحديدية التابعة لاحد اشهر معامل الحلويات في مدينة طرابلس، ما ادى الى وفاته على الفور.
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وحضرت فرق الصليب الاحمر اللبناني الى المكان، حيث يتم إنتظار وصول الادلة الجنائية للكشف على الجثة تمهيداً لنقلها الى المستشفى. 
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