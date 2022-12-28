انخفاض كبير جداً بأسعار المحروقات.. اليكم تسعيرة اليوم

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انخفض، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 137 ألف ليرة، و98 أوكتان 141 ألف ليرة ، والمازوت 152 ألف ليرة، وارتفع سعر الغاز 90 الف ليرة.وأصبحت الأسعار كالآتي:– بنزين 95 أوكتان: 629.000 ليرة.– بنزين 98 أوكتان: 646.000 ليرة.– مازوت:700.000 ليرة.– غاز: 413.000 ليرة.