Advertisement

لبنان

انخفاض كبير جداً بأسعار المحروقات.. اليكم تسعيرة اليوم

Lebanon 24
28-12-2022 | 04:08
A-
A+
Doc-P-1023856-638078238170144702.jpg
Doc-P-1023856-638078238170144702.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انخفض، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 137 ألف ليرة، و98 أوكتان 141 ألف ليرة ، والمازوت 152 ألف ليرة، وارتفع سعر الغاز 90 الف ليرة.

وأصبحت الأسعار كالآتي:
– بنزين 95 أوكتان: 629.000 ليرة.
– بنزين 98 أوكتان: 646.000 ليرة.
Advertisement
– مازوت:700.000 ليرة.
– غاز: 413.000 ليرة.
 

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-12-28
07:55 | 2022-12-28
03:30 | 2022-12-28
08:06 | 2022-12-28
07:44 | 2022-12-28
07:35 | 2022-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website