ميقاتي بعد لقائه المطران عودة: تطرقنا الى موضوع رئاسة الجمهورية وانه يجب ان يكون ضمن النظام الديمقراطي الحقيقي



بعد الزيارة ادلى الرئيس ميقاتي بالتصريح الاتي:

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سعدت بلقاء صاحب السيادة المطران عودة. بداية تمنيت لسيادته عيد ميلاد مجيد وسنة جديدة مليئة بالصحة والسعادة وراحة البال. خلال اللقاء تحدثنا عن مواضيع عديدة، واثار سيادته نقاطا معينة وعبّر عن الهواجس التي يشعر بها كل لبناني مخلص. في الموضوع السياسي فان سيادته مع انتخاب رئيس جمهورية باسرع وقت ممكن ضمن النظام الديموقراطي الحقيقي. كذلك أثار مواضيع أخرى تتعلق بالشؤون التربوية وضرورة الاهتمام بها نظرا لدورها في تنشئة الاجيال المقبلة. زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة في دار المطرانية ظهر اليوم، في حضور الوزير الاسبق نقولا نحاس.بعد الزيارة ادلى الرئيس ميقاتي بالتصريح الاتي:سعدت بلقاء صاحب السيادة المطران عودة. بداية تمنيت لسيادته عيد ميلاد مجيد وسنة جديدة مليئة بالصحة والسعادة وراحة البال. خلال اللقاء تحدثنا عن مواضيع عديدة، واثار سيادته نقاطا معينة وعبّر عن الهواجس التي يشعر بها كل لبناني مخلص. في الموضوع السياسي فان سيادته مع انتخاب رئيس جمهورية باسرع وقت ممكن ضمن النظام الديموقراطي الحقيقي. كذلك أثار مواضيع أخرى تتعلق بالشؤون التربوية وضرورة الاهتمام بها نظرا لدورها في تنشئة الاجيال المقبلة.

في الموضوع الامني يقول صاحب السيادة إن الامن لا يلزّم والدولة مسؤولة عن أمن المواطن بكل ما للكلمة من معنى،ويجب ان يكون الامن صارما ولا بعتقد أحد أنه يمكن أن يحل مكان الدولة.

اضاف: "كما تطرقنا بالبحث الى موضوع آثار انفجار مرفأ بيروت الذي لا يزال يدمي كل القلوب، وخاصة في هذه المنطقة المنكوبة بالذات والتي اصيبت جراء هذا الانفجار. طرح صاحب السيادة اسئلة عديدة في هذا الموضوع تتعلق بالتحقيق في الملف او بموضوع المساعدات للمتضررين. كل هذه الامور انا اعيها تماما وصاحب السيادة نقل هواجس اللبنانيين باخلاص. وباذن الله نتمكن جميعا عندما نكون يدا واحدة من انقاذ هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعا".