الدعم التركي للبنان مستمرّ في العام الجديد... إليكم التفاصيل

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كشفت سفارة تركيا في لبنان أنه "بعد زيارة رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي إلى أنقرة في الأول من شباط 2022، حشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السلطات التركية لزيادة المساعدات الإنسانية والفنية للبنان من أجل المساهمة في استقراره وأمنه، والتخفيف من معاناة الشعب في الفترة التي يواجه فيها لبنان أزمات عدة".وجاء في بيان صادر عن السفارة أنه "بهدف دعم دور مؤسسات الدولة في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره، أرسلت وزارة الداخلية التركية حزمة مساعدات غذائية شاملة (مواد غذائية أساسية تشمل الدقيق والأرز والبقوليات ومسحوق الحليب) لمصلحة جميع عناصر المؤسسات الأمنية (ما مجموعه 43700 عنصر من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية والبلديات اللبنانية. في هذا الإطار، سلمت تركيا إجمالي 2059 طنا من المساعدات الغذائية على أربع شحنات سلمت بين شهري آذار وكانون الأول".وتابع:"واصلت وزارة الدفاع الوطني التركية دعمها الجيش اللبناني سنة 2022. وكمثال لالتزام تركيا أمن لبنان واستقراره، سلمت في شهر نيسان الماضي التبرعات الجديدة بقيمة 80 طنا من المساعدات الغذائية وقطع الغيار للجيش اللبناني".وأشار البيان إلى أن "تركيا تولي أهمية كبيرة أيضا لرفاهية الشعب اللبناني. استجابة لطلب وزارة الصحة العامة اللبنانية، سلمت وزارة الصحة التركية نحو 90 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية لتلبية الاحتياجات العاجلة للمستشفيات الحكومية اللبنانية في شهر آب الماضي".ولفت إلى أنه "في ظل الظروف الأليمة التي يواجهها اللبنانيون، حشدت المنظمات غير الحكومية التركية أيضا قواها في إطار مشروع "سفينة الخير" لتلبية الحاجات الأساسية للشعب اللبناني وكذلك اللاجئين في لبنان. بالتنسيق مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لوزارة الداخلية التركية، جمعت المنظمات غير الحكومية التركية نحو 1000 طن من المواد الغذائية الأساسية (دقيق القمح والأرز وزيت الطهي والبقوليات وغيرها) لتوزيعها من خلال الإدارات المحلية اللبنانية والمنظمات غير الحكومية. وصلت المساعدات الغذائية التي نقلتها سفينة الخير إلى لبنان إلى 50,000 عائلة في 96 موقع توزيع مختلفا في جميع أنحاء لبنان. وكثفت تركيا مساعدتها الفنية للبنان. وبصفتها الوكالة الحكومية الرئيسية في تركيا لتوجيه المساعدة التقنية إلى لبنان، تواصل وكالة التعاون والتنسيق التركية (TIKA) تلبية حاجات مؤسسات الدولة والشعب في لبنان. بعد أن دعمت ما مجموعه 185 مشروعا في لبنان منذ العام 2010، نفذت TIKA 31 مشروعا فقط في سنة 2022 في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الزراعة والطاقة والتعليم والصحة وإدارة النفايات الصلبة والتدريب المهني، إلخ".وأنهت السفارة التركية بيانها بالقول: "في الآونة الأخيرة، بدأت تركيا ترميم المبنى الحالي المستخدم لمكاتب وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية. إن تركيا عازمة على مواصلة دعمها مؤسسات الدولة اللبنانية وكذلك الشعب اللبناني خلال سنة 2023".