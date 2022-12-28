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لبنان
كيف علّقت "الطاقة" على انخفاض أسعار المحروقات؟
Lebanon 24
28-12-2022
|
05:42
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أصدرت وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط بياناً جاء فيه:
"صدر اليوم جدول تركيب أسعار جديد للمحروقات سَجَّلَ إنخفاضاً كبيراً في سعر المشتقات النفطية مما يُتوقّع أن يُحقّق وفراً مادياً لكافة الشعب اللبناني.
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وقد جاء هذا التدبير نتيجة تحديد مصرف لبنان سعر صرف الدولار بــ38 الف حسب منصة صيرفة للشركات وللمواطنين".
أضاف البيان: " إن نجاح هذه المبادرة مرتبط كلياً بإلتزام مصرف لبنان من جهة، والمصارف من جهة ثانية ، تنفيذ التدبير لناحية تأمين الدولارات للشركات والأفراد بسعر الصرف هذا".
وفي حين أشادت الوزارة بـ"الانعكاس الإيجابي لهذا التدبير على الشعب اللبناني بالنسبة لإنخفاض اسعار المحروقات"، نبّهت أن "لا علاقة لها بتحديد سعر الصرف الذي يتكلّفه مشغلو المحطات وموزعو المحروقات، فهو مرتبط بسياسة مصرف لبنان النقدية وتقيّد المصارف بتنفيذها".
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