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لبنان

الراعي: لا يحق للكتل النيابية أن تستمر بما تقوم به

Lebanon 24
28-12-2022 | 05:50
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حذّر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي من "ان الوطن في خطر، لأن الدستور في مكان ونحن ذاهبون الى مكان آخر"، معرباً عن أسفه "لأن الشعب يتلقى الضربات ولا يحق للكتل النيابية ان تستمر بما تقوم به في موضوع رئاسة الجمهورية والطريقة التي تجري فيها عملية انتخاب الرئيس خاطئة".
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الراعي، وخلال استقباله وفداً كتائبياً برئاسة النائب سليم الصايغ في زيارة للتهنئة بالاعياد المجيدة، أكد أن "البطريركية تلتقي تماماً مع "الكتائب اللبنانية" في مواقفها، لأن ما يعنيها لبنان"، لافتاً إلى أن "نحن نتكلم كبطريركية، نتكلم نفس لغة الكتائب، ولا نريد ان تطغى المصالح الشخصية على المبادئ الوطنية وان يكون الولاء للبنان".
 
واعتبر البطريرك الراعي "ان الاعتداءات على الاراضي في رميش غير مقبولة"، مذكرا بما حصل في لاسا، ومشيرا الى "ان السلطات المعنية، أبلغتهم انها غير قادرة على القيام بشيء".

وقال: "عندما سألنا: ألا يوجد قانون؟ اجابوا يوجد، ولكن لا نستطيع تطبيقه". (الوكالة الوطنية)
 
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