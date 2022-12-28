بين هذه المناطق... هذا ما تتفقده قوة مشاة اسرائيلية

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن قوة مشاة اسرائيلية مدعومة بسيارتين عسكريتين، تفقدت الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي ما بين منطقة العبارات مقابل كفركلا وصولاً حتى بوابة فاطمة.



وبحسب المعلومات، تواصل القوات الاسرائيلية بناء سياج شائك بمحاذاة الجدار العازل المحيط بمستعمرة المطلة امتداداً حتى تلة الكنيايات مقابل سهل مرجعيون، وتعمل على تزويد هذا السياج بأجهزة مراقبة موجهة نحو تلة الحماص وسهل مرجعيون ايضاً.

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