جهوزية واستنفار... الصليب الاحمر يواكب احتفالات رأس السنة

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وفي بيان، شدد الصليب الأحمر على أنه "للمناطق الجبلية، تم تخصيص عدد من السيارات ذات الدفع الرباعي لتكون على جهوزية أيضا في حال تعرض هذه المناطق لأية عواصف ثلجية، وجميعها على استعداد كامل لتلبية النداءات الطارئة على رقم الطوارئ المجاني 140.



وأكد الصليب الأحمر أنه فيما يتعلق بخدمة نقل الدم، فإن مركزي سبيرز (بيروت) وطرابلس (الشمال) سيكونان على جهوزية (24 /24)، ويمكن الاتصال على الخط الساخن 1760 الذي سيبقى متوافرا أيضا لأية استشارات طبية للمرضى المثبتين بإصابتهم بالكوليرا وكذلك المحتملين ومتابعتهم عبر الهاتف من قبل أطباء اختصاصيين".



كما وزع "الصليب الأحمر" إرشادات وتوجيهات خلال فترة الاحتفال بليلة رأس السنة:



تفاديا لخطر الإصابة بنوبات قلبية، ينصح بما يلي:

- تجنب المجهود الجسدي الشديد والإرهاق والضغط النفسي.

- شرب الماء واخذ فترات استراحة في السهرات.

- عدم الإفراط في شرب الكحول.

- المحافظة على درجة حرارة دافئة للجسم، من خلال ارتداء الملابس الخاصة بفصل الشتاء أو التي تقي البرد. كشف الصليب الاحمر اللبناني انه وضع طواقم فرق الإسعاف والطوارئ في حالة من الجهوزية والاستنفار العام في جميع المراكز وغرف العمليات المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية، مدعمة بـ 190 سيارة إسعاف و800 مسعف للتدخل عند الحاجة، وذلك لمواكبة الاحتفالات لمناسبة ليلة رأس السنة.وفي بيان، شدد الصليب الأحمر على أنه "للمناطق الجبلية، تم تخصيص عدد من السيارات ذات الدفع الرباعي لتكون على جهوزية أيضا في حال تعرض هذه المناطق لأية عواصف ثلجية، وجميعها على استعداد كامل لتلبية النداءات الطارئة على رقم الطوارئ المجاني 140.وأكد الصليب الأحمر أنه فيما يتعلق بخدمة نقل الدم، فإن مركزي سبيرز (بيروت) وطرابلس (الشمال) سيكونان على جهوزية (24 /24)، ويمكن الاتصال على الخط الساخن 1760 الذي سيبقى متوافرا أيضا لأية استشارات طبية للمرضى المثبتين بإصابتهم بالكوليرا وكذلك المحتملين ومتابعتهم عبر الهاتف من قبل أطباء اختصاصيين".كما وزع "الصليب الأحمر" إرشادات وتوجيهات خلال فترة الاحتفال بليلة رأس السنة:- تجنب المجهود الجسدي الشديد والإرهاق والضغط النفسي.- شرب الماء واخذ فترات استراحة في السهرات.- عدم الإفراط في شرب الكحول.- المحافظة على درجة حرارة دافئة للجسم، من خلال ارتداء الملابس الخاصة بفصل الشتاء أو التي تقي البرد.



- الجلوس والراحة.

- طلب سيارة إسعاف على خط الطوارئ المجاني 140.

- ولحين وصول المسعفين يستحسن الاستعانة بالطبيب المعالج اذا وجد.



ثانيا: تفاديا لخطر حوادث السير، ينصح بما يلي :

- يجب على من يتولى القيادة عدم احتساء الكحول.

- عدم القيادة بسرعة مفرطة ومتهورة.

- عدم القيادة في حال التعب الشديد او النعاس.

- عدم استعمال الخليوي عند القيادة.

- وضع حزام الأمان في كل الأوقات، لجميع الأشخاص داخل السيارة.

- التأكد من صلاحية وجهوزية السيارة ووضعها الميكانيكي.

- احترام قانون السير: الاشارات، تقاطع الطرق، وجهة السير...

- احترام تعليمات القوى الامنية في كافة الاوقات.

- وجود مطفأة حريق.

- وجود علبة اسعافات أولية.



ثالثا: تفاديا للتسمم بأول أوكسيد الكربون، ينصح بما يأتي:

- عدم اشعال الخشب او الفحم في الأماكن المغلقة وترك تهوئة مناسبة في الغرفة مع وجوب المحافظة على نظافة المواقد والتأكد من أن جميع أنظمة التدفئة والتسخين في المنزل تحقق شروط السلامة العامة.

- في حال الإحساس بأي من العوارض الآتية: صداع خفيف، دوار، تعب وضعف، غثيان، ضيق نفس، أو فقدان وعي، يجب تهوئة المكان فورا مع أفضلية التوجه إلى الهواء الطلق. عند الشعور بألم أو انزعاج كبير في الصدر يجب اتخاذ الخطوات التالية:- الجلوس والراحة.- طلب سيارة إسعاف على خط الطوارئ المجاني 140.- ولحين وصول المسعفين يستحسن الاستعانة بالطبيب المعالج اذا وجد.- يجب على من يتولى القيادة عدم احتساء الكحول.- عدم القيادة بسرعة مفرطة ومتهورة.- عدم القيادة في حال التعب الشديد او النعاس.- عدم استعمال الخليوي عند القيادة.- وضع حزام الأمان في كل الأوقات، لجميع الأشخاص داخل السيارة.- التأكد من صلاحية وجهوزية السيارة ووضعها الميكانيكي.- احترام قانون السير: الاشارات، تقاطع الطرق، وجهة السير...- احترام تعليمات القوى الامنية في كافة الاوقات.- وجود مطفأة حريق.- وجود علبة اسعافات أولية.- عدم اشعال الخشب او الفحم في الأماكن المغلقة وترك تهوئة مناسبة في الغرفة مع وجوب المحافظة على نظافة المواقد والتأكد من أن جميع أنظمة التدفئة والتسخين في المنزل تحقق شروط السلامة العامة.- في حال الإحساس بأي من العوارض الآتية: صداع خفيف، دوار، تعب وضعف، غثيان، ضيق نفس، أو فقدان وعي، يجب تهوئة المكان فورا مع أفضلية التوجه إلى الهواء الطلق.

رابعا : تفاديا للإصابة بفيروس كورونا، أو بمرض الكوليرا:

ينصح بالتقيد باجرءات الحماية والوقاية وفي حال ظهور أي من العوارض الآتية: حرارة، سعال، ضيق في النفس، وهن في الجسم، ألم في المفاصل أو إسهال حاد،... يجب عدم الاختلاط واستشارة الطبيب فورا. (الوكالة الوطنية)