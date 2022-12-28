إعلان من جمعية تجار صيدا وضواحيها عن توقيت فتح الأسواق

Advertisement

إعتبرت جمعية تجار صيدا وضواحيه، أن "المطلوب ممن بيدهم القرار، اعتماد خطوات كفيلة بوقف الإنهيار الإقتصادي والمالي ومن ضمنها اعادة هيكلة النظام المصرفي بما يحفظ أموال وحقوق المودعين ويخفف من القيود المصرفية على سحبها ويعيد ثقتهم بالقطاع المصرفي وبما يؤدي أيضاً لتوزيع عادل للموارد المالية على كل القطاعات اللبنانية ومن ضمنها القطاع التجاري ليكون قادراً على الإنطلاق من جديد ولو تدريجياً وهذا يبقى رهناً بما ستحمله السنة المقبلة من استحقاقات".وأضافت في بيان: "واننا نتطلع الى رجال الدولة والسياسيين بأن تتم المبادرة سريعاً لإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة انقاذ وطني فعلي يخرج البلد من هذا النفق المظلم".وختمت: "ان جمعية تجار صيدا وضواحيها اذ تتوجه الى اللبنانيين عامةً والى أهلنا في المدينة ومنطقتها والجنوب بوجه خاص بالتهنئة بالأعياد المباركة وبحلول العام الجديد، تعلن أنها وبالتشاور مع الزملاء التجار قررت تمديد وقت فتح السوق التجاري مساءً اعتباراً من يوم الخميس الواقع في 29/12/2022 بما في ذلك يوم الجمعة الواقع في 30/12/2022 حيث تعمل الجمعية على تأمين الكهرباء بدءاً من مساء الخميس وحتى عشية العام الجديد". (الوكالة الوطنية)