فوضى محطات المحروقات.. هذا ما يحصل في المناطق

أغلقت أغلب محطات المحروقات في قضاء مرجعيون أبوابها وتوقفت عن بيع الزبائن حاجاتهم من الوقود سواء البنزين او المازوت، ورفعت خراطيمها وسدت مداخلها بواسطة سلاسل معدنية أو عوائق حديدية.



وترجح المعلومات ان سبب إغلاق هذه المحطات أبوابها، هو الهبوط الكبير باسعار الوقود في السوق اليوم حيث تراوح هبوط سعر المحروقات بين ال137,000 وال 152,000 والغاز 90,000.

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وفي طرابلس، افادت المصادر ان عددا من محطات الوقود في المدينة لم تلتزم حتى الساعة بالتسعيرة الجديدة الصادرة عن وزارة الطاقة لجدول المحروقات بعد الانخفاض الكبير بالاسعار وسط غضب واستياء من قيل المواطنين.

وفي النبطية رفعت العديد من المحطات خراطيمها بسبب تسعيرة وزارة الطاقة الجديدة التي خلقت ارباكا لدى أصحاب المحطات للاسعارالمنخفضة الكبيرة.

الى ذلك، كشف ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لقناة "الجديد" أن "رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يتابع شخصياً مع جمعية المصارف والمصارف أزمة تأمين السيولة لمحطات الوقود".