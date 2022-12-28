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لبنان

المحروقات... "أزمة غير مستحبة ليلة الاعياد"!

Lebanon 24
28-12-2022 | 06:57
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 شدد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس على أن "تخفيض أسعار المحروقات في لبنان، هو مطلبنا قبل غيرنا لانه يزيد من الاستهلاك وينمي المبيعات في المحطات، ولكن تخفيض الاسعار بتحميل المحطات خسائر تتخطى 80000 ليرة بكل صفيحة بنزين، لأن وزارة الطاقة أصدرت جدول تركيب الاسعار اليوم مع احتساب سعر صرف الدولار وفقا لمنصة صيرفة تبعا للتعميم الصادر بالامس عن مصرف لبنان".
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وأشار البراكس في تصريح "ان المحطات لم تستطع بتاتا الحصول على الدولار من المصارف واضطرت لشرائه ممن مكاتب الصيرفة بسعر يفوق 44500 ليرة". 
 
وناشد البراكس حاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف "اما فتح أبواب هذه الاخيرة فورا لتبيع المحطات الدولار على قاعدة صيرفة أو ابلاغ وزارة الطاقة، اليوم قبل الغد، بانها غير قادرة على الالتزام وانها تستثني محطات المحروقات التي يجب ان يعود الجدول للصدور وفقا للآلية التي كانت معتمدة قبلا، أي على سعر الاسواق الموازية حيث نؤمن فعليا الدولار، والا فاننا متجهون قسرا الى أزمة غير مستحبة ليلة الاعياد".

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