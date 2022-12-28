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لبنان

بري عرض الاوضاع العامة خلال استقباله السفير الإيراني

Lebanon 24
28-12-2022 | 07:06
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إستقبل رئيس مجلس النواب  نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى أماني حيث جرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
 
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