بري عرض الاوضاع العامة خلال استقباله السفير الإيراني

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى أماني حيث جرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

Advertisement