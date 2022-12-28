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لبنان

توقيف 28 شخصا في طرابلس... والسبب؟

Lebanon 24
28-12-2022 | 07:35
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أنه "بنتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها قطعات سرية طرابلس ومفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي للحد من الجريمة بمختلف أنواعها، وخلال الفترة الممتدة من 23-12-2022 ولغاية 26-12-2022، وبعد المتابعة الميدانية والاستقصاءات والتحريات المكثفة في مدينة طرابلس، تم توقيف 28 شخصا من جنسيات مختلفة (لبنانية، سورية، فلسطينية) بجرائم مختلفة منها: سرقة ومخدرات، وحيازة أسلحة حربية وغيرها، إضافة إلى تنظيم عدد من المحاضر في حق المخالفين".
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وأكد البلاغ أنه تمّ "إيداع الموقوفين والمضبوطات الفصائل المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء".
 
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