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لبنان

هذا ما طلبه مصرف لبنان من المواطنين!

Lebanon 24
28-12-2022 | 07:44
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صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان التالي:  
 
"إلحاقًا بالبيان الصادر عن حاكم مصرف لبنان يوم أمس تاريخ 27 كانون الاول 2022 والذي نص على شراء مصرف لبنان لكل الليرات اللبنانية مقابل الدولار الاميركي على سعر Sayrafa وهو 38000 ل.ل. وبناءً على المادتين  75 و83 من قانون النقد والتسليف التي اصدر من خلالها التعاميم المذكورة. وتحديدًا وتطبيقًا للبند "ب" يمكن لجميع المواطنين التوجه الى بنك الموارد AMBank في كل فروعه لأجراء هذه العمليات فورًا اذ ان المصرف المذكور وافق على تنفيذ هذه العمليات. 
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فعلى كل مواطن لم يتجاوب معه مصرفه المعتاد ان يتجه فوراً الى بنك الموارد. 

كما ندعو المصارف المستعدة لأخذ خطوة مماثلة بالتفضل من مصرف لبنان بالطلب كي يوافق عليها".  

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