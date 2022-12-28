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لبنان

هذا ما أوضحه الجميل عن "عيدية" الاسلاك العسكرية قبل نهاية السنة

Lebanon 24
28-12-2022 | 07:55
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أكد المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميل ان مرسوم المساعدات الاجتماعية للاسلاك العسكرية صدر اليوم وقبل انتهاء المهلة القانونية مع نهاية العام، "وهذا الكتاب من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واضح وهو اعطاء العسكريين حقوقهم او الحد الادنى من حقوقهم اسوة بسائر العاملين في القطاع العام". 
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واشار الجميل في حديث لقناة "الجديد" انّ "هذا المرسوم كان يجب ان يصدر عقب جلسة مجلس الوزراء الاخيرة ولكن يعلم الجميع الملابسات التي حصلت والبداية من تمنع وزير الدفاع موريس سليم من توقعيه رغم مرور اسبوعين على ارساله له ومن ثم توقيعه مع تعديلات اضافها لجهة الغاء قرار مجلس الوزراء واضافة اسماء الـ24 وزيرا. وازاء هذا القرار اعيد اليه المرسوم مجددا بتاريخ 21 - 12 لتوقيع حسب الصيغة الاصلية الصادرة عن مجلس الوزراء. ومجددا امتنع الوزير عن توقيع المرسوم ولم يعده الى الامانة العامة، وازاء ضغط الوقت ارسل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتابا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء طلب اعادة اصدار المرسوم وفق الصيغة الاصلية التي ارسلت الى وزير الدفاع. واعيد المرسوم بصيغته الاصلية مع اعتماد موافقة وزير الدفاع وذيل هذا المرسوم بتواقيع الوزراء المختصين وبناء على اقتراح وزير المالية".
 
وتابع الجميل: " الوزراء الذين وقعوا على المرسوم هم وزراء الدفاع والداخلية والمالية اضافة الى توقيع رئيس الحكومة بصفات ثلاث يعتمدها اولا كونه رئيسا لمجلس الوزراء وثانيا كونه ممثل عن مجلس الوزراء وثالثا كونه وصي على جهاز امن الدولة. انطلاقا من حرص رئيس الحكومة على حقوق العسكريين واكرر الحد الادنى من حقوقهم كون لا شيء يساوي التضحيات التي يقدمونها للوطن، اعطى توجيهاته للامانة العامة لمجلس الوزراء ايضا لكي يُصار الى ادراج المرسوم في الجريدة الرسمية وعدم التأخير على ان تصدر الجريدة الرسمية غدا".
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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