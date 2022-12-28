ابراهيم بحث في التطورات مع سفير ارمينيا

إستقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم سفير أرمينيا في لبنان فاهان اتابيكيان وبحث معه في التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.



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كما تمّ بحث سبل تعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن العام والسفارة الأرمينية في لبنان.