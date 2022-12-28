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لبنان

ابراهيم بحث في التطورات مع سفير ارمينيا

Lebanon 24
28-12-2022 | 08:06
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إستقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم سفير أرمينيا في لبنان فاهان اتابيكيان وبحث معه في التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.
 
كما تمّ بحث سبل تعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن العام والسفارة الأرمينية في لبنان.
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عباس

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