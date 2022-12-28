Advertisement

لبنان

البزري: "لازم نحاسبن"

Lebanon 24
28-12-2022 | 08:23
A-
A+
Doc-P-1023906-638078379948224042.jpg
Doc-P-1023906-638078379948224042.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد النائب عبد الرحمن البزري عبر حسابه على" تويتر" قائلاً: "لا حسيب ولا رقيب على من يُمعن في إفقارنا ويتلاعب بأسعار الدولار والليرة.  بعدن عم يستبيحوا أموالنا ويتصرفوا كأنوا ما صار شي. لازم نحاسبن ونعمل تغيير حقيقي وشامل".
Advertisement

 
مواضيع ذات صلة
البزري دعا بلدية صيدا واتحاد بلديات صيدا الزهراني الى إزالة النفايات المتراكمة
lebanon 24
28/12/2022 17:58:08 Lebanon 24 Lebanon 24
نشاط السراي.. ميقاتي استقبل وزير خارجية إيطاليا واجتمع مع النائبين سعد والبزري
lebanon 24
28/12/2022 17:58:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"نفايات صيدا"... البزري: اللقاء مع ميقاتي كان إيجابياً
lebanon 24
28/12/2022 17:58:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بري استقبل البزري ورحمة ومنصوري وبحث معهم في التطورات
lebanon 24
28/12/2022 17:58:08 Lebanon 24 Lebanon 24

عبدالرحمن

البزري

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-12-28
10:54 | 2022-12-28
10:48 | 2022-12-28
10:37 | 2022-12-28
09:43 | 2022-12-28
09:40 | 2022-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website