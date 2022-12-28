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لبنان
البزري: "لازم نحاسبن"
Lebanon 24
28-12-2022
|
08:23
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غرّد النائب عبد الرحمن البزري عبر حسابه على" تويتر" قائلاً: "لا حسيب ولا رقيب على من يُمعن في إفقارنا ويتلاعب بأسعار الدولار والليرة. بعدن عم يستبيحوا أموالنا ويتصرفوا كأنوا ما صار شي. لازم نحاسبن ونعمل تغيير حقيقي وشامل".
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