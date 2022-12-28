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لبنان

هل من أزمة غاز في السوق؟

Lebanon 24
28-12-2022 | 08:36
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شدد رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون على أن "لا ازمة غاز في السوق اطلاقاً".

وفي بيان، إنتقد زينون "بعض النقابيين الذين اشاعوا بأن هناك ازمة وان موزعي الغاز يخسرون وانهم يتجهون الى الاضراب"، معتبرا ان "هذا التهويل على مصالح الناس غير مقبول، لان الحقيقة ان موزعي الغاز يشترون بالدولار من شركات التعبئة ويبيعونها لمحلات تجارية و السمانة بالدولار، وبالتالي لسنا معنيين بأزمة ارتفاع او هبوط العملة اللبنانية، علما ان هذه الالية مرخصة وموافق عليها من قبل وزارتي الطاقة والاقتصاد".
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وتمنى زينون "من بعض النقابيين عدم ادخال سوق التوزيع بالاشاعات للعب ادوار وهمية لاهداف وغايات خاصة معروفة".

وكان أمين سرّ نقابة موزّعي الغاز جان حاتم قد أعلن في حديث لموقع mtv، وقف توزيع الغاز وتعبئته في كلّ لبنان، لافتاً لإلى أنّ هذا القرار جاء نتيجة صدور جدول أسعار المحروقات على أساس سعر صيرفة 38 ألف ليرة.
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