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لبنان

ارتفاع في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً

Lebanon 24
28-12-2022 | 09:40
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الاربعاء تسعيرة تتراوح ما بين 44000 و44300  ليرة مقابل الدولار.
 
بينما سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا تسعيرة ما بين 43,500 و43,700  ليرة مقابل الدولار.
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