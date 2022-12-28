ارتفاع في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً



Advertisement بينما سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا تسعيرة ما بين 43,500 و43,700 ليرة مقابل الدولار.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الاربعاء تسعيرة تتراوح ما بين 44000 و44300 ليرة مقابل الدولار.