Advertisement

لبنان

وفد من "حزب الله" زار المطران عون مهنئاً

Lebanon 24
28-12-2022 | 09:43
A-
A+
Doc-P-1023920-638078427831047072.png
Doc-P-1023920-638078427831047072.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

إستقبل راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون وفداً من "حزب الله"  هنّأه بعيد الميلاد.

Advertisement

وأكد المطران عون "أهمية التضامن الوطني لمواجهة الأزمات المتتالية في لبنان"، مشيراَ الى أن "الميلاد المجيد مناسبة للرجاء والأمل للسير نحو الأفضل". (الوكالة الوطنية)

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:58 | 2022-12-28
02:00 | 2022-12-28
13:13 | 2022-12-28
13:12 | 2022-12-28
13:04 | 2022-12-28
12:41 | 2022-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website