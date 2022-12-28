وفد من "حزب الله" زار المطران عون مهنئاً

إستقبل راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون وفداً من "حزب الله" هنّأه بعيد الميلاد.



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وأكد المطران عون "أهمية التضامن الوطني لمواجهة الأزمات المتتالية في لبنان"، مشيراَ الى أن "الميلاد المجيد مناسبة للرجاء والأمل للسير نحو الأفضل". (الوكالة الوطنية)