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لبنان
وفد من "حزب الله" زار المطران عون مهنئاً
Lebanon 24
28-12-2022
|
09:43
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إستقبل راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون
وفداً من "حزب الله"
هنّأه بعيد الميلاد.
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وأكد المطران عون "أهمية التضامن الوطني لمواجهة الأزمات المتتالية في لبنان"، مشيراَ الى أن "الميلاد المجيد مناسبة للرجاء والأمل للسير نحو الأفضل". (الوكالة الوطنية)
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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