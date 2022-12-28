بعد التحذير من أدوية سرطان مزوّرة... وزارة الصحّة تتحرك

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أعلن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة، أن "الوزارة أصدرت قراراً بسحب الطبخة المزورة من المستحضر الطبي METHOTREX 50 mg ( Methotrexate) الخاص بعلاج السرطان، من الاسواق اللبنانية ومنع تداوله، وذلك استنادا الى كتاب التحذير الصادر عن منظمة الصحة العالمية والذي أفاد بوجود طبخة مزورة من المستحضر الطبي المذكور اعلاه تم ضبطها في اليمن ولبنان، علما ان هذا الدواء غير مسجل في لبنان وتم ادخاله الى البلاد عبر طرق غير شرعية".وشددت الوزارة في بيان، على ضرورة "عدم شراء أي دواء من مصدر غير معروف والالتزام بلائحة الادوية المسجلة والمنشورة على موقع وزارة الصحة العامة، حرصا على سلامة المواطنين وصحتهم ولحمايتهم من استعمال أدوية مزورة"، مؤكدة انها "ستتابع هذا الملف لاظهار المتورطين فيه واتخاذ الاجراءات اللازمة في حقهم". (LBCI)