المرتضى استقبل وفداً من شعراء الزجل.. هذا ما تمّ تداوله

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إستقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى شعراء الزجل حبيب وايلي ابو انطون وبسام حرب، وجرى التداول في شؤون تخص نقابة الزجل وأمور عامة تتعلق بأهمية "المحافظة ونشر الشعر الزجلي الذي يعتبر من الموروث الثقافي اللبناني الاصيل".