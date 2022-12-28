ما جديد كورونا وكوليرا في لبنان؟

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أعلنت وزارة الصحة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل "اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 699، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 23".وعن حالات كورونا، أعلنت "الصحة" تسجيل "77 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1222414، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة".