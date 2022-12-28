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لبنان

لمناسبة الأعياد.. احتفال مركزي لعائلات العسكريين الشهداء

Lebanon 24
28-12-2022 | 11:42
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برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، أقام جهاز الرعاية والشؤون الاجتماعية للعسكريين القدامى احتفالاً مركزياً لعائلات العسكريين الشهداء وأولادهم لمناسبة الأعياد في نادي الرتباء المركزي-الفياضية، وذلك بحضور السيدة نعمت عون عقيلة قائد الجيش وعدد من الضباط.
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وألقى رئيس الجهاز العقيد الركن جهاد مرعي كلمة ترحيبية عايد فيها عائلات الشهداء، متمنياً أن يحمل العام القادم الخير والصحة والأمان، ومؤكداً وقوف المؤسسة العسكرية الدائم إلى جانبهم.

كما تخلل الحفل ريسيتال غنائي وموسيقي بالإضافة إلى عروض سحرية وترفيهية، وتوزيع هدايا على الأطفال.
 
 
 
 
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