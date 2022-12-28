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لبنان

بيان جديد لأصحاب محطات المحروقات وموزعيها.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
28-12-2022 | 12:17
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أشارت نقابتا أصحاب محطات المحروقات في لبنان وموزعي المحروقات في بيان الى ان "جدول أسعار المحروقات الصادر عن المديرية العامة للنفط اليوم، لحظ سعر صرف الدولار على سعر صيرفة من دون وجود آلية لحصول أصحاب المحطات والموزعين على دولار صيرفة، وهذا أدى إلى خلل في السوق، مما اضطر أصحاب المحطات بمعظمهم إلى الإقفال القسري، الأمر الذي أدى إلى تزاحم على المحطات الباقية".
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ولفت البيان إلى أن "احتساب الجدول على أساس 38000 ليرة لبنانية، علماً أن سعر السوق السوداء يتراوح بين 44000 و 45000 ليرة لبنانية وعدم تأمين دولار صيرفة للقطاع، أديا إلى ما شهدناه اليوم وسيمتد اذا ما لم تتم معالجة الأمر سريعاً".


وطالب "الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض بالتدخل فوراً لمعالجة هذا الخلل".
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