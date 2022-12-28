رئيس اتحاد بلديات بنت جبيل: تقديمات "اليونيفيل" تخفّف الأعباء

إستقبل رئيس اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل رضا عاشور في مركز الاتحاد ممثل قائد القطاع الغربي في قوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان الكولونيل برافاتشينو، بحضور عدد من رؤساء بلديات الاتحاد وممثلي القوى الامنية، وتم خلال اللقاء البحث في مساعدة قوات "اليونيفيل" في العديد من المشاريع الخدماتية.

Advertisement



وفي السياق، أكد عاشور "أهمية تقديمات "اليونيفيل" والتي تساهم في تخفيف الاعباء عن البلديات". مشددا على "حسن العلاقة بين الاتحاد وبلدياته وقوات "اليونيفيل" من خلال التنسيق مع الجيش اللبناني"، مشيرا الى ان "بعض الاحداث التي تحصل انما هي عابرة ولن تترك آثارا سلبية".





هذا وتم خلال اللقاء تسليم هبة للاتحاد عبارة عن آلية "بيك اب".